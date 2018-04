Janek Mäggi: enamus Eesti inimesi elab pidevas huvide konfliktis

"Lobitöö osas pean tunnistama, et oleme konkurentidest kõvasti maas. Kõigi suuremate büroode omanikud ja töötajad on pigem endised poliitikud kui suhtekorraldajad. Või siis poliitikutele tööd teinud. Näiteks Martin Kukk, Ott Lumi, Kristi Liiva, Erki Peegel, Rasmus Kagge jne," loetles Mäggi.

"Ma olen vist ainus Eesti suhtekorralduse "broiler", kes pole poliitikat seestpoolt vaadanud. Ma vaatan. Poliitiline kogemus on kõigile andnud silmnähtavat lendu. Lobby kliente meil suurt polegi olnud - lobby all mõtleme poliitikute mõjutamist kindlate otsuste tegemiseks. Ei tule meelde. Küll aga oleme nõustanud paljusid poliitikuid, mis on samuti kõigile teada, kuidas tublim olla. Ka arvan, et väga raske on sellise tähelepanu all teha midagi, mis ei ole aus ja hea. Ühiskonna kasu on peamine. Ma tahan natukene midagi ühiskonnale tagasi, kui tsiteerida sõber Indrek Laulu mõtet. Ainult rõõmsalt," lõpetas Mäggi oma postituse.