Jalutajad leidsid nälginud välimusega koera: kas hoolimatud omanikud või lihtsalt vana ja haige loom?

Eelmisel nädalal hakkas jalutajatele Tallinna Hipodroomi lähistel silma nälginud välimusega inglise buldog, kes seejärel kiiresti kliinikusse toimetatati.

Arstide sõnul oli looma seis kehv ja esimeses asjana pandi koer tilgutite alla, kirjutas Heiki Valner oma blogis.

Arstide hinnangul annavad looma alakaal, kõrvad, silmad, pikad küüned andsid märku, et tema eest pole eriti hoolitsetud.

Koer oli kiibitud ja register andis välja ka koera omaniku, kellega Valner telefonis vestles. Omaniku sõnul saab koer süüa ainult head ja paremat, aga tal on süda haige ja loomal on selgroovigastus. Ta lisas, et koer saab varsti 14 aastat vanaks ja viimati käidi loomaga arsti juures kolm nädalat tagasi.

Praegu looma omanikele ei tagastatud, sest enne sooviti veenduda, kas tegemist on loomapiinamise juhtumiga.

Selleks soovitakse analüüside vastused ära kuulda ja omaniku öeldud loomakliinikust järgi kontrollida koera haiguslugu. "Siis otsustame kas anname koera tagasi või teeme hoopis politseisse avalduse. Seniks on ta meie hoole ja kaitse all," kirjutas Valner.

Praegu on koer Eestimaa Loomakaitse Liidu hoole all.