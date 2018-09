Jälle üks nimi juures: Eesti 200-ga liitus Käsmu külavanem Kristjan Altroff

„Tugev riik peab moodustuma tugevatest kogukondadest. Selle eesmärgi nimel tuleb meil veel palju pingutada. Kuid Eesti külal on kõik võimalused tulevikus ise edukalt hakkama saada ning luua keskkond, mille üle on põhjust uhkust tunda kogu riigil,“ sõnas Altroff.

Altroff liitus liikumisega Eesti200, sest teda kõnetas visioon kujundada riik, kus kõik selle elanikud tunnevad, et nad on hoitud – mitte üksnes linnades, vaid ka maapiirkondades. Altroffi sõnul peab olema riik inimeste lähedal ning otsustusprotsess ja vastutus kogukonna keskne. Kogukonnad peavad saama õiguse ja jõu kujundada oma elukeskkonda ja tulevikku just selliseks, nagu nad ise paremaks ette näevad.