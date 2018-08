Jalgpalliliit soovitab tänasele UEFA karikamängule jõudmiseks varuda aega ja kannatust

Täna õhtul kell 22 algab Tallinnas Lilleküla staadionil kauaoodatud jalgpallilahing, kus vutimaailma vägevad Madridi Real ja Madridi Atletico mängivad UEFA Superkarikale.

Eesti jalgpalli liidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Mihkel Uibolehe sõnul on tänase UEAFA karikamängu ajal turvameetmed üldjoontes sarnased iga teise suurema rahvusvahelise jalgpallimänguga. "Iga siseneja peab läbima turvakontrolli, kõigepealt on esmane kontroll välises perimeetris staadionist kaugemal ning seejärel igas staadioni trepiväravas," ütles Uiboleht täna Delfile.

Staadionile on keelatud kaasa võtta külm- ja tulirelvad, söök-jook (sh alkohol) ja muidugimõista pürotehnika ja ka vihmavarjud. "Mõistlik on enda aja säästmiseks ja protseduuri lihtsustamiseks saabuda staadionile võimalikult väheste asjadega, sest kui me kõik asjad peame läbi vaatama, võtab see aega," ütles Uiboleht ja lisas, et suurte pagasitega staadionile ei lasta, kuid need saab jätta pakihoidu.

Uibolehe sõnul on kõige tähtsam varuda staadionile tulemiseks aega, kuigi avavile on alles kell 22, soovitab ta tulla juba varem. "Kella seitsmest on väravad lahti. Inimestel on võimalik vaadata ringi staadioni ümber fännialal, pakutakse süüa-juua," ütles Uiboleht.

Saadionile lähedale pole erilubadeta võimalik parkida ehk kes autoga tahab tulla, peab selle jätma staadionist kaugemale.