Jakko Väli: kolm suurt mädapaiset maksumaksja turjal - Kaia Iva, Urmas Reinsalu ja riigikaitse

Oleme tingimusteta andnud 2% SKP-st riigikaitse arendamiseks. Mida me selle eest vastu oleme saanud, selle kohta täit selgust 2018. aastal kahjuks pole. Teine jalaväebrigaad eksisteerib vaid paberil ning esimese jalaväebrigaadi mingigi võimekuse kohta suudeti esimene õppus läbi viia alles aasta tagasi.

Piiriäärsed maakonnad on elanikest tühjenenud. Piirialvet kui eraldiseisvat organisatsiooni enam ei ole. On üks piirivalve kiirreageerimisüksus, mis peab katma kogu Eesti piiri. Kõik saavad aru, et see on puhas nõukaaegne pokazuha isegi juhul kui venelane üritab provokatsiooni vaid kahes punktis idapiiril. Õhukaitse meil puudub. Kaitsejõudude peastaabi hävimisel hävib kogu käsuahel. Leo Kunnase kriitikat peetakse kibestunud koloneli kiunumiseks. Annaks jumal, et Kunnase kirjanikufantaasia kunagi teoks ei saaks.

Ehk siis kokkuvõtteks: venelaste vastu pole meil millegiga minna. Hunnik parketikindraleid ja ajateenijate poolt vihatud allohvitserid, kes ei tohiks kedagi käsutada. Murettekitav olukord.

Rahul on vaid isamaalaste poolt mehitatud kaitseministeerium, sest konverentsid ja päevarahad ning komandeeringutasud jooksevad ja pori nähti viimati lapsepõlves vanaisaga ujuma minnes.

Eestile pole vaja tänase vaesuse ja rahanappuse juures kaitsekulutuste tõstmist. Leib ja ranits on olulisemad kui vintraud või öövaatlusseade. Kuid kasutute miinijahtijate asemel võiksid olla Leopard tankid ning kolmsada miljonit maksva pseudopiiri asemel sõjaväestatud piirivalve.

Eesti riigis on jätkuvalt arukust, tasakaalukust ja head tahet. Nüüd on küsimus selles, kuidas seda kõike realiseerida järgmistel valimistel? Et vanad olijad ei pääseks taaskord valijat kollitama. Et uued tulijad ei pääseks valijat lollitama.

Loota tuleb vaid valija tahtele ja armastusele oma kodumaa vastu. Kui oleksime viie rikkama hulgas, siis polekski ilmselt valimisi vaja. Kui kõik sõltuks vaid Savisaarest – ka siis poleks valimisi vaja. Kui kogu rahvus armastaks palavalt Lauristini ja Anvelti – jääksid valimised ära.

Kuid et riigikogu valimised märtsis 2019 on peaaegu et ukse ees, siis tasuks puhkuselt tulnuna juba värske peaga mõlema hakata: kes sobib järgmised viis aastat Eesti elu muutma, parandama või ehk koguni uueks looma?

Mõtleme koos!