Jahe suvi on Nordicale kasulik: lennufirma tihendab graafikuid ja toob Brüsseli liinile suurema lennuki

Seoses eesistumisega tulenevast suurenenud nõudlusest Tallinna-Brüsseli lennuliinil, plaanib Nordica rentida reisijateveoks suurema lennuki ning lisada nädalasse ühe lisalennu. See suvi on aga rahvuslikule lennufirmale alanud ülihästi ning nõnda plaanitakse lisalende teha ka teistel liinidel.

"Uueks lennukiks rendime kaheks kuuks 737-400 Boeingu. See on meie jaoks ikkagi tuluprojekt ja meie eesmärk on sellega raha teenida. Kui me näeme, et meil on suuremat reisijatevoogu oodata, siis on meil kasulik kasutada suuremat lennukit, müüa rohkem pileteid ja raha teenida," ütles Nordica pressiesindaja Toomas Uibo.

Kuigi Brüsseli liini osas on kostnud nurinat ka liialt kõrge piletihindade kohta, ei saa Uibo kinnitada seda, kas suurema lennuki tulekuga ka piletihind reisijate jaoks odavamaks muutub. "Piletihinnad tekivad pakkumise ja nõudluse suhtest, mida me jälgime igapäevaselt ja meil on selleks olemas eraldi tulude juhtimise osakond, kes sellel silma peal hoiab. Piletihinna kujunemist ei oska praegu keegi öelda, vaid see kujuneb nõudluse tulemusena," märkis Uibo.

Käesolev suvi on aga Nordicale kulgenud ülihästi ning mitmel nädalal järjest on reisijate arv küündinud üle 15 000.

"Ilmselt on selle taga kolm põhjust. Esiteks on Nordica lisanud rohkem lende, pakub rohkem istekohti ja tavaliselt reisijad tulevad sellega kaasa, et mida rohkem võimalusi, seda rohkem ka lennatakse. Teiseks on mõjutanud muidugi ka kehva suvi ning inimesed otsivad seda soojust ja päikest mujalt. Kolmandaks – eestlastel jääb rahakotti aina enam raha järgi peale palgapäeva ja majanduslik seis ei ole niivõrd kehva," loetles Uibo võimalikke eduka suve põhjuseid.

Loe veel

Seotud lood: Nordica paneb eesistumise ajaks Brüsselisse lendama kaks korda suurema lennuki

Selle tulemusena on Nordica otsustanud lisaks Brüsseli liinile teha täiendusi ka teistel liinidel. Nii lisab Nordica ühe reisi nädalas juurde nii Brüsseli kui ka Viini lendudele. Oslo liinile lisandub kaks reisi nädalas. Peamistesse sülpunktidesse kuhu Nordica lendab, ehk Varssavisse ja Stockholmisse, lisandub kokku seitse lisalendu nädalas.

„Eks me tihendame neid graafikuid ikka seepärast, et rohkem raha teenida. Seal kus me näeme potentsiaali, sinna tuleb suunata ka rohkem istekohti. Varssav, Stockholm ja München on meie jaoks kolm suuremat sõlmjaama, mida me arendame, kuid näiteks ka Viin on päris hea sõlmjaam, kuhu me oleme ette näinud rohkem reisijatevoogu,“ lisas Uibo.