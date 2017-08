Jaanus Rahumägi: Mõis peksab segast

Reformierakonna poliitik Jaanus Rahumägile ei meeldinud ettevõtja Jüri Mõisa tänane spekulatsioon, et osa Tallinna Sadama juhtide poolt väidetavalt võetud altkäemaksust võis jõuda Reformierakonda.

Valimisliidus Tegus Tallinn linnavolikogusse kandideeriv Mõis spekuleeris, et Tallinna sadama juhtide Ain Kaljuranna ja Allan Kiili väidetavalt võetud altkäemaksud ei pruukinud minna vaid nende isiklikuks kasutamiseks.

Otsesõnu ei julgenud Mõis siiski väita, et raha läks Reformierakonnale. "Ma ei saa siin topeltstandardeid kasutada. Kui ma ütlen, et Edgar Savisaar on OK, sest riigiorganid ütlevad, et ta on OK valimistel osalema, siis ma ütlen, et Reformierakonnaga on samamoodi. Kuni pole lõplikku otsust tehtud, et saa kedagi ette süüdi mõista," ütles Mõis.

Rahumägile taoline spekuleerimine ei meeldinud. "Mõis peksab segast. Mine KAPOsse, kui infot on. Tõsised inimesed ei fantaseeri avalikult."