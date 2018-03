Jaanus Marrandi: Venemaa presidendivalimised meenutavad nõukogude aega: jaoskondades on üleval vorstilett, pakutakse pirukat ja müüakse mett

Venemaal Moskvas presidendivalimisi vaatleva riigikogu liikme Jaanus Marrandi (SDE) sõnul on valimisjaoskondadesse koondatud võimalikult palju lõbustusi, et saada inimesed kodust välja hääletama.

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee (OSCE PA) delegatsiooni liikmena Venemaale valimisi vaatlema sõitnud riigikogu liige Jaanus Marrandi (SDE) käis koos soomlasest ja slovakist vaatlejaga kokku umbes kümnes Moskva valimisjaoskonnas.

Õhtu poole jõutakse vähem jaoskondi külastada ja jäädakse ühte pidama, kus oodatakse ära sulgemine ja vaadeldakse häältelugemist algusest lõpuni.

Marrandi sõnul meenutab valimisjaoskondade olustik nõukogude aega. "Igas jaoskonnas on vorstilett, pakutakse küpsiseid ja pirukaid, müüakse mett ja raamatuid. Lastele on organiseeritud mängud. Kõik jaoskonnad on olnud koolides, kuhu on juurde toodud erinevaid lõbustusi, et inimesed liiguksid," kirjeldas Marrandi.

Riigikogulase sõnul liigub rahvast päris palju ja tema hinnangul on oodata suhteliselt kõrget valimisaktiivsust. "Meie üks ülesandeid on minna valimisjaoskonda ja küsida, kui palju on nimekirjades inimesi ja kui paljud on siiamaani hääletanud. Umbes poole tunni jooksul, mis me ühes jaoskonnas oleme, liigub läbi umbes 40-50 inimest. Jaoskonnad on enam-vähem 2000 inimese suurused ja siis võimalik arvata. On olnud juttu, et hääletama tuleb umbes 70 protsenti inimestest."

Marrandi märkis, et otseseid valimisrikkumisi ta kohanud ei ole ja probleemid valimistega on laiemad. "See asi ei ole niimoodi üles ehitatud, et me näeme, et soniga onu paneb paki sedeleid kuhugi. Ma arvan, et tehnilisel tasandil on valimised täiesti korrektsed. Iseasi, mis on see laiem poliitiline taust. Põhiline teema on kogu demokraatia olukord Venemaal laiemalt, kuidas kandidaadid üles seatakse, kuidas nendeni jõutakse, kogu poliitiline debatt selle ümber, sõna- ja meediavabadus - see on probleem, mille ümber asi käib," rääkis Marrandi.

Vaatlejad on kohtunud mittetulundusühingute esindajatega, kelle jutust on koorunud need samad probleemid.

Siiski sattusid kolm vaatlejat ka kentsakasse olukorda, kui ühes valimisjaoskonnas keelduti koostööst. "Naine keeldus andmeid näitamast. Aga meie asi ei ole peale suruda. Ta oli hästi närvis, kutsus mingi politseiniku sinna ja kadusid koos meie sedelitega pikaks ajaks ära. Ootasime pool tundi ja lõpuks keeldutigi ütlemast, kui palju inimesi hääletanud oli, Mis seal ikka. Ilmselt teadmatusest."

Marrandi märkis, et on oluline olla OSCE delegatsiooniga Venemaal valimisi vaatlemas. Samuti olevat Eestist Venemaale lähetatud ka ametnike vaatlusgrupp. Küll aga ei pidanud ta õigeks Vene riigiduuma kutsel valimisi vaatlema läinud Olga Iganova tegevust. "Mina ei ole teda kordagi näinud ja ei tea, kus ta käib ja mida teeb. See lõhnab selle järele, et Putin kutsub inimesi, kes teda heaks kiidavad. Siin on ka Kesk-Aasia riikidest inimesi, kes püüavad kõike heast küljest näidata, aga küll Euroopa organisatsioonid aru saavad."