Jaanus Marrandi: Reinsalu ei solvanud kedagi kogemata, see on poliittehnoloogia!

Sotsist põllumees ja poliitik Jaanus Marrandi usub, et justiitsminister Urmas Reinsalu vastuokslik väljaütlemine ei olnud mingi halvasti valitud sõnadest koosnev juhuslik tundepuhang, vaid hoopis kavalalt läbi viidud poliittehnoloogiline manööver.

„Kas tõesti keegi usub, et minister Reinsalu ütles nagu ta ütles juhuslikult või kogemata halva sõnakasutuse tõttu? Mitte mingil juhul! Tegemist oli selgelt planeeritud poliittehnoloogilise väljaütlemisega, mille sisuks alltekstina näitamine, "et meie siin IRL-s pole ka mingid pehmod, feministid või Soroste jüngrid. Meie oleme konservatiivid tõelises hard core stiilis!" Küllap siis mõni ekreistlikku mõtlemisega valija võikski mõelda, et "näedsa.....ikkagi omad," põrutas Marrandi sotsiaalmeedias. „Niimoodi lausejupikeste haaval käibki IRL-i reitingu poliittehnoloogiline kasvatamine. Nii et sellises võtmes on Reinsalu [tegu] kogunisti matrossovlik ohver partei nimel!“

Mäletatavasti nimetas justiitsminister Urmas Reinsalu rühma feministe, kes teater NO99 juhi Tiit Ojasoo EV100 piduliku etenduse lavastajaks kutsumise üle pahameelt avaldasid, kanakarjaks.