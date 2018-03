Jaanus Marrandi Mart Nuti hirme ei mõista: mis siin karta, muidugi lähen Venemaale valimisi vaatlema

Eestis sõidavad Venemaale pühapäeval toimuvaid presidendivalimisi vaatlema Jaanus Marrandi (SDE) ja Olga Ivanova. Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet (Reformierakond) aga leiab, et Eesti riigikogu liikmed ei peaks Venemaal eelseisvatel presidendivalimiste vaatlusel osalema. Põhjuseks toob ta, et valimised ei ole demokraatlikud ning tulemused juba enne vaatlejate saabumist vormistatud.

Jaanus Marrandi, kes sõidab Venemaale Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee (OSCE PA) delegatsiooni liikmena ei ole Paetiga ühel meelel. „Ma ei saa kuidagi Urmas Paetiga nõus olla,” ütleb käesoleva nädala lõpus Venemaale sõitev Marrandi, „võin nõustuda ainult selle osaga, et Venemaa presidendivalimised on tõesti suures osas ette määratud ning vaba trükisõna ja võrdsed võimalused seal ei toimi.”

OSCE PA delegatsiooniga lähevad väga paljude Euroopa riikide esindajad Venemaale, et jälgida ja vaadata sealsete presidendivalimiste korda. „See on tavapärane protsess, ma ei näe selles midagi eriskummalist,” märgib Marrandi. Ta lisab, et nad ei lähe sinna näpuga näitama, vaid vaatlevad ja teevad järeldused. „Iseküsimus on, kuidas pärast OSCE PA reageerib.”

Küll aga viitab Marrandi Olga Ivanova visiidile. Nimelt ütles Ivanova ERR-le, et läheb valimisi vaatlema Vene riigiduumast saadud kutse alusel, vahendab ERR-i uudisteportaal. „Küsimus on, kes selliseid kutseid saavad ja miks?” nendib Marrandi ja lisab, et sellisel puhul tuleks järele mõelda, kas üldse on sobilik minna. „Kui mulle tuleks isiklik kutse, mida muidugi iialgi ei juhtu, siis mina kindlasti ei läheks,” ütleb ta.

Käesoleva nädala alguses kirjutas Delfi, et riigikogulane Mart Nutt (IRL) Venemaale ei sõida. „Ma olen saanud signaale, et võib tekkida probleeme,” sõnas Nutt. Ta lisas, et on saanud mõnest allikast informatsiooni, et riiki sisenemine võib olla probleemne.

Marrandi möönis, et on Nutiga sellest rääkinud. „Oleme korduvalt Mart Nutiga koos käinud valimisi vaatlemas ja tean ka, et ta tõesti on sel korral saanud allikatelt informatsiooni, et tal võivad tekkida raskused riiki sisenemisel,” selgitas Marrandi. „Mart Nutt on väga palju sõna võtnud välispoliitilistel teemadel, ka kodakondsuspoliitika kohta on arvamust avaldanud,” arvas Marrandi olevat põhjuseks. Ta lisas, et Venemaal pole karta midagi, liigutakse koos norrakatega, kellega moodustatakse ühine meeskond, ja neil on olemas ka tõlk ja autojuht, lisaks diplomaatilised passid.