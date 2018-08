Jaanus Marrandi hinnangul peab Artur Talvik riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juhi kohalt lahkuma

Marrandi ütles Delfile, et eelkõige peab Talvik korruptsioonivastase erikomisjoni esimehe kohalt lahkuma seoses tõsiasjaga, et Vabaerakond rahastas igakuiselt 5000 euroga MTÜ-d Korruptsiooniradar, millest poole ehk 2500 eurot moodustas MTÜ palgal olnud ja erakondade rahastamise järelevalve komisjoni juhtinud endise sotsiaaldemokraadi Ardo Ojasalu töötasu.

Marrandi arvates tekitab hämmastust asjaolu, kus Artur Talvik, kes oli Vabaerakonna esimees, võttis nõuks sisuliselt läbi MTÜ rahastada erakondade järelevalve komisjoni esimeest Ardo Ojasalu. "See ei vasta arusaamale erapooletust järelevalvest, kui üks erakond kasvõi läbi vahenduse maksab sisuliselt palka sellele esimehele. Ja see erakonna esimees, kes seda teeb, on tegelikult korruptsioonivastase erikomisjoni esimees. Korruptsiooni vastu ei saa võidelda korruptiivsete ja poolkorruptiivsete meetoditega," toonitas Marrandi.

"Seetõttu ma saatsin komisjonile kirja, et komisjon võiks arutada seda teemat natuke, et kuidas edasi minna. Minu arvates see ei ole vastavuses selliste üldarusaamadega korruptsioonivastasest võitlusest," märkis ta.

Marrandi kritiseeris teravalt ka Talviku tegevust erikomisjoni juhina, heites ette sisulise töö tegematajätmist.

Artur Talvik Foto: Tiit Blaat

Riigikogu korruptsioonivastases erikomisjonis on kuus liiget ehk igast parlamendierakonnast üks. Komisjoni esimehe koht on ette nähtud opositsiooni ja aseesimehe koht koalitsiooni esindajale. Hetkel on komisjoni esimees Artur Talvik ja aseesimees keskerakondlane Anneli Ott.