Jaanus Karilaid Yana Toomist: ta on provokaator, kelle motiivid ei teeni Eesti põhiseaduse vaimu

Viimastel kuudel on Keskareakonna toetus venekeelse valijaskonna seas langenud. Eurosaadik Yana Toom peab selle põhjuseks, et valijad ei tunne oma erakonda enam ära ning süüdistab aseesimeest Jaanus Karilaidi.

Toom kommenteeris hiljutist Turu-Uuringute ASi erakondade toetuse uuringut ja heitis Karilaidile ette, et too on mölakas, kes lubab endale igasuguseid väljaütlemisi vene häälte magnetite kohta.

Jaanus Karilaid ütles Õhtulehele, et ei pea Toomi kommentaari pikema vastuse vääriliseks. Ta lisas, et Toom on provokaator, kelle motiivid ei teeni Eesti vabariigi põhiseaduse vaimu ja teda huvitavad ainult tema enda hääled. Karilaid lisas, et Toomist on vähe kasu.

