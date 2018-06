Jaanus Karilaid: välisministeerium peaks "russofoobide" nimekirja otsekohe ja täielikult avaldama

Keskerakondlane Jaanus Karilaid leiab, et välisministeerium peaks avalikustama, kes on need "russofoobid", keda enam Venemaale ei lubata.

Kõige pöörasemad russofoobid Eesti poliitikute ja ühiskonnategelaste hulgast ei saa enam Venemaale sõita, teatas eile Venemaa välisministeerium.

Jaanus Karilaid meenutab, et Eesti välisministeerium nimekirja ei avalikusta. "Täna lekkis teave, et teiste hulgas on venevastaste nimistus Ainar Ruussaar. Kelle kohta kuuleme seda homme? Ülehomme? Üle-ülehomme? Et keeld on vastuseks 49 Magnitski nimekirja kuuluva venemaalase Eestisse sissesõidu keelule, siis saab säärast infotilgutust nautida veel vähemalt 49 päeva," arutleb ta. "Kas selle teema pikk ülevalhoid on rohkem meie või Venemaa poliitilistes huvides? See meenutab protseduuri, kus koeral raiutakse saba maha jupikaupa ─ et tal vähem valus oleks."

Karilaid märgib, et salastuseks olid välisministeeriumil kindlasti mingid omad kaalutlused. "Aga need kaalutlused toovad kaasa ohtlikke spekulatsioone, mis ei sünnita vähem kahju valimiste-eelses Eesti ühiskonnas. Infotühiku täidavad põnevad kuulujutud ja vastastikune kahtlustus. Ma arvan, et meie välisministeerium peab selle persona non grata'de nimekirja otsekohe ja täielikult avalikustama. See on Eesti riigi huvides."