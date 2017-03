Jaanus Karilaid Reformierakonna plaanist: populistlik mõttevälgatus, mitte reaalne idee

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid sõnas Reformierakonna e-valimiste pikendamise plaani kommenteerides, et ainult mugavusele mõelda ei saa, vaid otsa tuleb vaadata ka turvalisusele ja seadustele.

Karilaid ütles Delfile, et valimisseadustes on ette nähtud, et lisaks valimispäevale on valijal õigus anda hääl ka eelhääletamise päevadel, kuid põhiseadus sätestab ka ühetaoliste valimiste põhimõtte. "Hääletada peab saama võimalikult sarnastest tingimustes, kuid mida pikem hääletamisperiood, seda enam need tingimused erinevad."

Keskerakondlase hinnangul soovib Reformierakond näidata ennast tulevikuideede generaatorina, kuid tundub, et Reformierakonnale on alati olnud õiglusest tähtsam olla näiliselt moodne. "Nüüd, kui valitsus otsustas viimaks valimisi muuta ühetaolisemaks, tuli Reform välja vastupidise ideega, millest varem polnud midagi olnud kuulda," rääkis Karilaid, kelle sõnul on e-hääletamise pikendamise idee puhul tegemist populistliku mõttevälgatuse, mitte reaalse ideega. Ta kordas ka, et kuigi 12 aastat on e-hääletust kõigile eeskujuks toodud, pole kogu maailmas sellisel moel e-hääletuse kasutajaid tekkinud.

Ebarealistlikkusest annab tema sõnul aimu ka Pevkuri mõte hakata mobiilis Riigikogu valima, kuna see oleks mugav."Sellisel juhul võiks ju kassas kassiir küsida enne maksmist, et kelle poolt ma hääletan, sest see oleks veel eriti mugav lahendus. Poes käime me ju kõik," ironiseeris Karilaid.

"Tegelikult ei tohiks demokraatia olla häkkeritele katsetamiseks. On asju, mille puhul ei saa alati mugavusele ja nii-öelda innovatiivsusele rõhuda. Valimistulemused on üks neist," leidis Karilaid.