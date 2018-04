Jaanus Karilaid: Reformierakond on kui kollane õhupall, mille plaksatus on lähedal

"Keskerakonna toetus on stabiilselt kõrge, see näitab Keskerakonna liidri tugevust, usaldusväärsust ja kogu organisatsiooni head potentsiaali," leiab Jaanus Karilaid (Keskerakond) värskete reitingute valguses.

"IRLi ja SDE tõus sõltub nüüd sellest, kui hästi suudetakse uued eelarvelised võidud rahvani viia," märgib ta ja viitab näiteks päästjate palgatõusule.

"Reformierakonna loodud negatiivsed müüdid on visad kaduma, aga kui need kaovad, siis kaob ka Reformierakond, sest majandus kasvab ilma Reformierakonnata, julgeolekusse tuli raha rohkem ilma Reformierakonnata, võlg on väike ilma Reformierakonnata."

Ta küsib: "Mida üldse on Reformierakonnal pakkuda peale hirmutamise? Vähem bürokraatiat? Nõus, aga selle teeme ka ilma Reformierakonnata ära. Külma närvi sõbrad! Reformierakond on kui kollane õhupall, mille plaksatus on lähedal."