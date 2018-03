Jaanus Karilaid: Pevkuri poliitiline piinamine näitab, et Reformierakonda juhib endiselt Michali tagatuba

Keskerakondlane Jaanus Karilaid ütleb, et Pevkuri tõrjumine riigikogu aseesimehe kohalt näitab, et Reformierakonda juhib jätkuvalt Kristen Michali tagatuba.

"Pevkuri poliitiline piinamine on saanud uue ebainimliku hoo, leiab Karilaid. "See aga tõestab, et Kaja Kallas ei juhi ka tulevikus Reformierakonda, vaid seda teeb jätkuvalt Michali tagatuba. Viimane elab üle veel esimehe koha kaotust."

Karilaid viitab, et kuuldavasti nõudis Pevkur selget hinnangut reformierakondlastega seotud korruptsioonijuhtumitele: VEB Fond, Autorollo ja Tallinna sadam.

"Kaja Kallas üritab neist teemadest reformierakonda distantseerida ja tekitada puhta lehe fenomeni, aga operatsioon "Pevkuri matmine" näitab, et uuest poliitilisest kultuurist ei saa rääkida ka Kaja Kallase puhul. Maskid langesid üllatavalt kiiresti."