Jaanus Karilaid: paistab, et Siim Kallas ootab ikka tagasi Eesti Kommunistliku partei ajastut

"Vaatan, et meeleheitel Siim, keda rahvas mäletab 10 miljoni dollari mehena, tegutseb. Paistab, et ta ootab ikka tagasi Eesti Kommunistliku partei ajastut, kus laua otsas istub suurte kulmudega parteigenosse ning muudkui otsustab," leiab Karilaid. "Konsensuse otsimine oli tabu, laiemal põhjal otsuse leidmine tugeva partei vaimu lõhkumine. Samas on hea, et Siim nostalgitseb ja oma sõpra kiidab, sest tänumeel on tal täitsa olemas. Selle eest kiitus! Ka Napoleon väitis, et tänamatus on suurim patt. Ilma Keskerakonnata ei saaks ju Siim kasutada tiitlit ekspeaminister."

Ta soovitab Kallasel säilitada rahu. "Uus põlvkond, uued kombed, uus ajastu. Kõik ei lähe enam kiirelt müügiks, Ratase valitsuse tööaruanne on pikk, " märgib Karilaid. "Siim, jõulud lähenevad, rohkem rõõmu su nostalgitsevasse hinge, olid ajad, mõistan."

Kallase arvamuslugu saab lugeda SIIT.