Jaanus Karilaid noortekampadest: allasurutud raev saab alguse kodust ja kulmineerub tänaval ning pargis

"Noored, kes avalikult soovivad kogeda tapmist ja seda emotsiooni jagada, on pikaajalise tegemata töö tagajärg. Kahjuks on näha, et osade noorte jaoks on karistamatuse tunne piinlikult suur," tõdeb Karilaid. Karilaid leiab, et sellistesse kampadesse kuuluvad sageli noorukid, kel on elus puudu vanemlikust hoolest. "Allasurutud raev saab alguse kodust ja kulmineerub tänaval, pargis."

Küll aga leiab Karilaid, et vägivaldsed alaealiste jõugud tänavatel on tingitud poliitikute tegemata jätmistest. "Selline kurjus, mis avalikkuse ette on tulnud, näitab meie seniste poliitikate puudulikkust," ütleb Karilaid. Ta lisab, et probleemsete noorte puhul on oluline toetada nende õppetööd ja hoolitseda huvitegevuse kättesaadavuse eest. "Kuidas töötab lastekaitse, sotsiaaltöötajate võrgustik, koolipsühholoogid - kõiki neid lülisid tuleb tugevdada."

Karilaid on enda sõnul valmis diskussiooniks õigusrikkujate karmimate karistuste üle. "Vägivaldsed grupijuhid ei saa pääseda ainult peasilitusega ja sõrmeviibutusega, et "sa oled veel noor ja lapseohtu, anname sulle võimaluse pääsega kerge noomitusega"."