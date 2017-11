Jaanus Karilaid: mina pole käskinud kedagi lahti lasta!

Foto: Andres Putting

Jaanus Karilaid reageeris sotsiaalmeedias eilsele Lääne Elu artiklile, millest saime lugeda, et Karilaid on Haapsalu volikogu esimehena käskinud Haapsalu turu perenaise Katrin Rannamäe tema ametikohalt välja vahetada ja teatas, et tema pole kellegi vallandamist nõudnud.