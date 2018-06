Jaanus Karilaid: midagi uuenduslikku Eesti 200 ideedes pole

- Foto: Karin Kaljuläte

Keskerakonna aeesimees Jaanus Karilaid ütles Delfile liikumise Eesti 200 erakonnaks muutumise plaanidest rääkides, et esialgu mingeid uusi ideid ta seal kuulnud pole, kuid leiab, et iseenesest on uue erakonna loomise idee tervitatav.