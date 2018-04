Jaanus Karilaid: mida üldse on Reformierakonnal peale hirmutamise inimestele pakkuda?

Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaidi sõnul näitab see, et Reformierakonna reiting on languses. Karilaid märkis, et Reformierakonna loodud negatiivsed müüdid on visad kaduma ja kui need hajuvad, siis haihtub ka Reformierakond. „Majandus kasvab ilma Reformierakonnata, julgeolekusse tuli raha rohkem ilma Reformierakonnata, Eesti riigi võlg on väike ilma Reformierakonnata. Mida üldse on Reformierakonnal pakkuda peale hirmutamise?“ küsis ta.

Reformierakonna peasekretär Kert Valdaru aga leiab, et Kaja Kallas on senini populaarseim peaministrikandidaat. „Demokraatlikes riikides ei ole erakondade ega esimeeste reitingud püsivad, vaid ajas muutuvad. Reformierakond ei tegele pingsalt peaministrikandidaadi toetuse hoidmisega, vaid alternatiivi pakkumisega tänasele rahva seas ebapopulaarsele valitsusele,” ütles Valdaru.

Kuidas aga läheb Reformierakond edasi, kui Keskerakonna ja Jüri Ratase populaarsus aina kasvab? "Reformierakond pakub alternatiivi praeguse Keskerkonna domineeritava ja rahva hulgas ebapopulaarse valituse poliitikale. Töötavate pensionäride kõrgema maksustamise tühistamine, aktsiiside langetamine ning lihtne, ühetaoline maksusüsteem on meie plaan vastukaaluks tänase valitsuse segasele ja tõusvale maksukoormale.”