Jaanus Karilaid: Martin Helme koos Kristen Michaliga homoparaadi avamas oleks huvitav vaatepilt

Keskerakondlane Jaanus Karilaid leiab, et Reformierakonna meeleheitlik soov Keskerakonnale vastanduda on arusaadav, kuid selle lähteülesande nii närviline täitmine ning EKRE kallistamine on üllatav ka kogenud poliitikavaatlejatele.

"Tegelik küsimus on hoopis kas EKRE teeks koostööd Reformierakonnaga, sest nagu Mart Helme tõdes, on Reformierakond võimule saamiseks kõigeks valmis," arutleb ta.

"Esiteks on reformierakonna lipitsev poos EKRE ees, kas sihitu rapsimine või rumalus, sest ka kahekesi jäävad nad koalitsioonienamusest väga kaugele," jätkab ta. "Samas on aga SDE korduvalt deklareerinud EKRE välistamist, täna suuda isegi teoorias keegi väita, kes siis see kolmas nn valge kampsun on. Teiseks oleks sunnitud reformierakond asuma Tallinna TV kaitsele, mis polegi nii üllatav, sest nende kunagine liige on selle idee üks algatajatest."

Karilaid meenutab, et kooseluseaduse üks vedajatest Reformierakond ei saa sellest väärtuskonfliktist üle ka kohalikul tasandil – EKRE valijal oleks liit multikultuurse Reformierakonnaga täiesti arusaamatu valik nii kohalikes omavalitsustes kui ka valitsuses.

"Kuigi Martin Helme koos Kristen Michaliga homoparaadi avamas ning parimaid marssijaid õnnitlemas oleks huvitav vaatepilt," torkab ta.

"Liit ainult võimu ja jõuga ning nii erinevate ideede kokku sulatamine hävitab toetusbaasi nagu näeme Jüri Mõisa tulekus Savisaare liitu. Seega on küsimus, kas EKRE tahab oma põhimõtetega Reformierakonna rõõmustamiseks riskida. Mina seda ei usu. Samuti e-valimiste kriitika ja teiselt poolt ülistus. Kohalikul tasandil pole teemasid, mida ei käsitleta, sest liigutakse pidevas valimistsüklis. Aga ma tunnen rõõmu, et EKRE ja Reformi partnerlus on sellisel ajahetkel avalikuks tulnud."