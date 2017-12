Jaanus Karilaid maksumaksja raha eest Kõlvartile tehtavast propagandast: Keskerakond on selleks saanud valija mandaadi

Delfi kirjutas täna, kuidas maksumaksja raha eest välja antav Stolitsa on kirjutanud punaveterane toetavast Mihhail Kõlvartist järjekorras juba 12. ülistava artikli. Jaanus Karilaidi sõnul saavadki maksumaksja raha eest end propageerida need, kes selleks rahva mandaadi on saanud.

"Hetkel pole meil kellelgi terviklikku aastast ülevaadet Eesti meediast, et kui palju on liikvel libauudiseid, propagandauudiseid, poliitiliselt tasakaalustamata käsitlusi. Stolitsa on kohaliku omavalitsuse väljaanne ja need kes tahavad selle sisu teistsuguseks dikteerida peavad saama selleks valijate mandaadi," ütles Karilaid Delfile. "Tänane volikogu poliitiliste jõudude vahekord peegeldab selget valijate rahulolu. Konkureerivad nn poliitilised klubid võivad loomulikult oma protesti avaldada," lisas ta. "Muidugi oleks mul hea meel, kui Stolitsa avaldaks mälupilte ka näiteks vabadussõjalaste rollist Eesti ajaloos ja nende edasisest saatusest

Ning aitaks maha võtta vene kogukonnas levivat valesüüdistust, stigmatiseerimist nagu olnuks tegemist fašistliku liikumisega," teatas Karilaid. "Tasakaalustatud arvamusplats teenib alati paremini nii demokraatia kui ka kodurahufoorumi ideestikku."