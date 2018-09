Jaanus Karilaid: Ligi higistamine VEB-fondi või Danske uurimist laualt ei vii

Karilaiu arvates peaks Jürgen Ligi vaatama eelkõige otsa iseendale, kui räägib riigikogu õiguskomisjoni poliitilises kallutatusest, sest ainult Reformierakonnal on soov takistada VEB-fondi või Danske rahapesuskandaali uurimist. "Jürgen Ligi võib higistada palju kulub, kuid küsimused laualt niisama ei kao," märkis õiguskomisjoni esimees Karilaid.

"Kõik Riigikogus esindatud erakonnad peale Reformierakonna soovivad saada nii VEB-fondi kui ka Danske pangas toimunu osas selgust. Ainult Reformierakond ja eriti Jürgen Ligi proovivad igal sammul vastused ajaloo hämarustesse jätta ja maha vaikida," leidis ta.

Ligi valulik reaktsioon oli Karilaiu arvates etteaimatav. Ta lisas, et finantsinspektsioonile tuli piisavalt vihjeid võimalikku rahapesu kohta, sealhulgas tema Venemaa kolleegidelt, kuid siis ei suhtunud nõukogu, mida Ligi rahandusministrina to hetkel juhtis, asjasse piisava tõsidusega.

"Narvas ja Haapsalus (esitatud koppruptsioonijuhtumite) kahtlustusi võtame piisavalt tõsiselt, kuid 150 miljardit võimalikku musta raha Jürgen Ligi arvates küünlaid ei vääri," oli Karilaid pahane. "Sellist eeskuju mitmekordne minister ja Reformierakonna fraktsioonijuht anda tohiks,“ leidis ta.

Karilaid lisas, et Reformierakonnal oleks kindlasti palju õpetada nii VEB-fondi, Autorollo kui ka Tallinna sadama kaasuses ning ta oleks hea meelega valmis end nendes küsimustes õiguskomisjoni esimehena harima. „Pole kahtlustki, et on valdkondi, kus Reformierakonna ekspertarvamus on väga kaalukas,“ märkis ta.