Jaanus Karilaid: Keskerakonna liikmed ei peida end vastutuse eest samamoodi, nagu seda on teinud Reformierakond

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid vastas Hanno Pevkuri ülekutsele peaministril tagasi astuda, et erakond ei peida end murekohtade eest nii, nagu seda on teinud Reformierakond.

"Keskerakonna liikmed ei peida end vastutuse eest samamoodi nii, nagu seda on teinud Reformierakond," sõnas Karilaid.

"Igaüks näeb, et erakond on väga jõuliselt võtnud ette vajalikud muutused ning lahendanud tekkinud küsimused kiirelt. Minister Mihhail Korb võttis poliitilise vastutuse ja astus tagasi, Arvo Sarapuu jätkamise kohta on erakond oma kindla sõnumi juba öelnud," sõnas Karilaid.

Ta tõdes, et Reformierakond püüab võtta poliitilist punkti, kuid see ei õnnestu, sest Reformierakonnalt pole probleemide lahendamisel eeskuju võetud. "Tallinna linnapeaks kandideerib sularahaskandaali osaline Kristen Michal, kes ei tahtnud ministriametist oma skandaalide valguses sugugi loobuda, Reformierakond on seotud Eesti ajaloo suurima korruptsiooniskandaaliga Tallinna Sadamas, autorollotajate kohtuasi jätkub, lisaks Arsenali keskuse kahtlased tehingud, kus roll ka eelmisel peaministril. Hanno Pevkur pole võtnud mitte mingit vastutust ega seisukohta oma erakonnas toimuva eest, kuid just sealt peaks esimees alustama, et mitte naeruväärne paista," sõnas Karilaid.

"Meie kellelegi valget kampsunit selga ei pane ega sidrunimahla sidrunitest ei tee. Kui see tähendab järjest resoluutsemaid tegevusi erakonnas sees, siis tuleb seda teha," rõhutas Karilaid.