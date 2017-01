Jaanuaris saabus Eestisse 12 sõjapõgenikku

Foto on illustreeriv.

Jaanuaris on Euroopa Liidu rändekava raames Kreekast Eestisse jõudnud 12 Süüriast pärit sõjapõgenikku.

Sel kuul on Eestisse jõudnud kaks Süüriast pärit sõjapõgenike perekonda. Ühes perekonnas on seitse ja teises viis liiget, selgub valitsuse koduleheküljel avaldatud infost.

Eesti on tänaseks vastu võtnud kokku 89 Euroopa rändekava alusel ümberpaigutatud ja -asustatud pagulast. Enamik neist on siia jõudnud Kreekast, üksteist ka Türgist. Pärit on nad enamjaolt Süüriast (69), aga ka Iraagist (18) ja Jeemenist (2).

Eestisse ümberpaigutatud ja -asustatud pagulased on läinud elama Harjumaale, Järvamaale, Tartumaale, Lääne-Virumaale, Läänemaale, Viljandimaale, Pärnumaale ja Põlvamaale.