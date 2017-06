Jaanilaupäeval võib isegi päikest näha, kuid valdavalt on pühade ilm pilvine ja vihmane

Jaanilaupäeval on oodata vähese pilvisusega ilma, aga sealt edasi läheb ainult pilvisemaks ja pühapäeval sajab juba vihma.

Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub loode-ja läänetuul kaks kuni kaheksa, rannikul puhanguti üksteist meetrit sekundis. Õhutemperatuur on viis kuni kümme, saartel kohati kolmteist kraadi.

Homme ehk jaanilaupäeval on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Eesti idaservas sajab kohati hoovihma, õhtul saju tõenäosus väheneb. Tuul puhub valdavalt põhjakaarest kaks kuni kaheksa meetrit sekundis. Õhutemperatuur on neliteist kuni üheksateist kraadi.

Jaaniööl on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Hommikuks saartel pilvisus tiheneb ja hakkab vihma sadama. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, saartel ja läänerannikul pöördub kagusse ja tugevneb neli kuni seitse meetrit sekundis. Õhutemperatuur on kolm kuni kaheksa, Ida-Eestis võib maapinnal null kraadi lähedale langeda, saartel ja läänerannikul on üheksa kuni neliteist kraadi.

Laupäeval on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved laienevad Lääne-Eestist ida poole. Puhub lõunakaare tuul, Kirde-Eestis ida- ja kagutuul kolm kuni üheksa meetrit sekundis. Õhutemperatuur on kolmteist kuni kaheksateist kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul viis kuni üksteist, saartel ja rannikul puhanguti viisteist meetrit sekundis. Õhutemperatuur on üheksa kuni neliteist kraadi.

Päeval on oodata samuti pilves selgimistega ilma. Paljudes kohtades sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul viis kuni üksteist, saartel ja rannikul puhanguti viisteist meetrit sekundis. Õhutemperatuur on kuusteist kuni kakskümmend kraadi.