Jaani-tormiga on jäänud elektrita suur hulk majapidamisi

"Kui mõned aastad tagasi tähendas sellise kiirusega tuul oluliselt ulatuslikumat kahju, siis praeguseks on võrgu töökindlus jõudsalt paranenud. Siiski jääb suure tõenäosusega osadel klientidel elektrivarustuse taastamine homsesse kuupäeva. Tegeleme rikete kõrvaldamisega ka öösel," lisas Klaassen.

Elektrilevi hinnangul on tormitipp praeguseks käes, mistõttu loodetakse, et ilm öö jooksul rahuneb. Tugevaim tuul puhub Lääne- ja Põhja-Eestis, enim elektrikatkestusi on Harjumaal, seejuures Saaremaal pole praegu ühtegi.

Viimati oli sellises suurusjärgus majapidamisi ilma elektrika mullu augustis, kui suvesooja viis ära äikesetorm, Siis oli tormi haripunktis ilma elektrita 10 200 majapidamist.