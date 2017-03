Jääle minek on kogu Eestis homsest keelatud

Päästeameti peadirektori käskkirjaga hakkab alates homsest, 25.märtsist kehtima siseveekogudel üle-eestiline jäälemineku keeld.

Keelu eesmärk on ennetada veeõnnetusi ja säästa inimelusid. Päästeamet tuletab meelde, et seoses kevade ja soojade ilmade saabumisega on siseveekogude jää muutunud väga hapraks ning mitte kandvaks, seega on jääl liikumine eluohtlik.

„Soojade ilmade saabumisega kasvab märtsi- ja aprillikuus nii jäält päästetavate kui ka vees hukkunute arv“, rääkis Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala. „Inimesed ei kipu teadvustama riske, mis kaasnevad jääle minekuga. Ohtlikesse olukordadesse on sattunud eriti palju just hooletult käituvaid kalamehi,“ täiendas Virkala, kes ühtlasi kutsus üles kõiki lapsevanemaid jätkuval koolivaheajal hoidma oma lastel silma peal ning rääkima hapra jääga seonduvatest riskidest.

Päästeamet paneb inimestele südamele, et jääle mineku keeldu eirates on võimalus päästjatel kutsuda sündmuskohale politsei, kes algatab vastava väärteomenetluse.

Eile sai ainuüksi põhja päästekeskus kaks väljakutset jääst läbi vajunud inimeste päästmiseks. Kell 14:14 väljakutse Harku järve äärde, kus inimene eemalt nägi, et umbes 20 meetri kaugusel kaldast vajus meesterahvas läbi jää. Mees hüüdis ise ka appi. Nõmme komando pinnaltpäästjad said mehe veest kätte kell 14.31, tõid kaldale ja andsid kiirabile üle.

Kõigest paar tundi hiljem, kell 16.13 tuli järgmine ärev teade läbi jää kukkunud inimesest, seekord Maardu järvelt. Teataja sõnul oli inimene umbes 30 meetri kaugusel kaldast jääaugus ja vehkis kätega. Päästjate jõudmise ajaks oli mees iseseisvalt jääaugust välja saanud. Kiirabi vaatas kaldal läbimärja inimese üle ning lubas ta koju.