Jääknähtudega sõitnud minister Jaak Aab oleks peaaegu puhtalt pääsenud, sest patrull ei tundnud teda ära

Riigihalduse minister Jaak Aabi joobes juhtimine tuli välja alles siis, kui talle karistust määranud politseinik taipas, et tegemist on ministriga. Aab ise sellest ei rääkinud, info liikus politseist siseminister Andres Anveltile, kes teavitas peaminister Jüri Ratast.

Siseministeerium teatas, et siseminister Andres Anveltit teavitas politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher laupäeval kohe, kui süüteo menetleja tuvastas, et tegu on minister Jaak Aabiga.

"Patrull, kes Aabi kinni pidas, ei tundnud ministrit ära. Siseminister andis sellest siis omakorda kohe teada peaministrile," teatas Anvelti nõunik Mari Rebane.

Aab jäi jääknähtudega vahele 11. märtsil, kui ta kihutas Tartus Lõunakeskuse juures 50 km/h alas 73 kilomeetrit tunnis. Tema vere alkoholisisalduseks mõõdeti 0,28 promilli.

Aabi puhul oleks probleem piirdunud vaid trahvi ja juhtimisõiguse kaotamisega üheks kuuks, kui teda poleks ära tuntud. Nagu ülal öeldud, politseipatrull roolijoodikus ministrit ära ei tundnud.