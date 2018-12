Jääkaru Nordi verine haav ehmatas Tallinna loomaaeda külastanud soome turiste

Soomest pärit Petra käis koos sõbra ja kolme lapsega Tallinna loomaaias neljapäeval. Üks lastest läks kohe sissepääsu juures oleva jääkarude puuri juurde neid lähemalt vaatama. Puuris oli kokku kolm jääkaru.

„Ta hüüdis puuri juurest, et ema, vaata, üks karu sööb liha. Ma mõtlesin, et muidugi, nii käibki. Liha on jääkarude toit,” kirjeldas Petra.

Puurile lähemale minnes sai ta aga ehamtuse osaliseks: jääkaru ei söönudki liha, vaid tema tagakäpa eesosal oli suur veritsev ja lahtine haav lihani välja.

„Tundus, et haav teeb talle valu. Loom nägi ka räpane välja,” kirjeldas Petra. Videos, mille Petra tegi, on näha, et loom ei suuda korralikult haigele käpale toetuda.

Petra püüdis pärast sellise vaatepilti leida mõnd loomaaia töötajat, kuid see tal ei õnnestunud.

„Mitte ühtegi töötajat ei olnud. Ma kohtasin loomaaias ainult naisterahvast, kes meile piletid müüs,” märkis ta.

Kahtlus, et loomaaias pole tingimused kõige paremad, tekkis tal juba piletikassas, kui tuli välja, et kaks täiskasvanut ja kolm last pääsevad sisse vaid 13 euroga.

„Sellise raha eest häid tingimusi hoida pole võimalik,” leidis Petra.

Loomaaia direktor: Nord põeb psühhosomaatilist haigust

Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran ütles Nordi haavast rääkides, et seda on püütud ravida, kuid ravi pole õnnestunud.

„Tegemist on ilmselt psühhosomaatilise või psühhootilise haigusega, mille on põhjustanud halvd tingimused, milles Nord varasemalt on elanud,” rääkis Maran. Täiesti kindel selles diagnoosis tema sõnul siiski ka olla ei saa.