Jaak Madisonil on Pariisis kaks üritust paari päeva jooksul

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Jaak Madison osaleb selle nädala alguses Pariisis kahe päevaga kahel üritusel.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Jaak Madison osaleb ENPA sotsiaalkomitee istungil ja Eesti-Prantsusmaa parlamendirühma liikmena Balti 100 seminaril Prantsusmaa Senatis Pariisis.

Madison rääkis, et ENPA sotsiaalkomitee istungid on iga kolme kuu tagant Pariisis. Lisaks toimub täna Prantsusmaa Senatis kõrgetasemeline ajalookonverents Eesti, Läti, Leedu ajaloosündmustest 1918-2018. Sellele konverentsile sooviti esindajat ka Eestist ning riigikogu Prantsusmaa parlamendirühma ainsa liikmena sai osaleda Madison.

Madison ütles, et konverents on täna, homme toimub veel lõunasöök ja peale seda on tal kaks kohtumist Prantsuse senaatoritega, kellest üks on Euroopa Liidu asjade ja teine riigikaitsekomisjoni liige. Üks kuulub vabariiklaste, teine sotsialistide parteisse.

Ajalookonverentsi avab Senati president Gérard Larcher ning selle patrooniks on Senati Balti sõprusgrupi esimees Olivier Henno. Konverentsil on kaks ümarlauda, esimene vaatab enim riikide kujunemise ajalooliseid aspekte ning seal esindab Eestit Tallinna ülikooli professor Marek Tamm.

Teine ümarlaud vaagib Euroopa tulevikuteemasid ning seal esindab Eestit Siim Kallas. Konverentsiga samal ajal esitletakse näitust valitud arhiivimaterjalidest ja fotodest, mis puudutab Eesti-Prantsuse suhteid Vabariigi algusaastatel.