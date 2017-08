Jaak Madisoni vastulöök presidendi kriitikale: see on ilustav jutukõne sellest, kuidas kõik on lillelapsed särava päikese all

President Kersti Kaljulaidi taasiseseisvumise aastapäeval Roosiaias esitatud kõne seisukohtadega EKRE aseesimeest Jaak Madison ei nõustnud.

Riigikogu EKRE fraktsiooni liige Jaak Madison arutles, et kõne on ebapädev ning sellest puudub rahvaga samastuv osa. "Mind see kõne ei kõneta, see oli ilustav jutukõne sellest, kuidas kõik lillelapsed särava päikese all, nagu mingisuguseid erisusi poleks olemas. Eesti tänane olukord, kus ääremaastumine kiireneb ning seejärel jutud sellest, et Eesti küla õitseb on, asjakohatud. Vaadates Kadrioru pargist Eesti küla peale võibki nii tunduda," kommenteeris Madison.

"Mis puudutab rahvusluse ning liberalismi mitteerinevusi, siis täna on olukord, kus on väikene vähemus vasakpoolseid ja globaliste, kes üritavad Eestis juurutada mingit uut kultuuri, mis pole lihtsalt meile omane ja mille vastu on väga valdav osa ühiskonnast," jätkas Madison.

Ta lõpetas, et on suur vahe nendel, kes püüavad alles hoida seda, mis vähegi veel alles on ja selle peale Eestit üles ehitada ning nendel, kes püüavad riiki oma näo järgi vormida. "Need on vägagi vastukäivad mõisted ja ideoloogiad üksteisega," sõnas Madison.

Pühapäeval pidas president Kaljulaid oma senise ametiaja kõige kriitilisema kõne taasiseseisvumise aastapäeva tähistamisel Roosiaias. Analüüsi saab lugeda siit.