Jaak Madison vabandab ja lubab ebaviisaka plakati homme välja vahetada

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees, Viljandi esinumber Jaak Madison nendib, et tema valimisplakat mõjub Viljandi Paalalinna gümnaasiumi ees kohatuna.

Jaak Madison ütles Delfile, et otsus plakat eemaldada sündis erakonnasisese arutluse tulemusena. "Meie kampaania sõnul on see, et ma anname tuld korruptsioonile, onupojapoliitikale ja valetamisele, kuid samas ilmselgelt on ka sellel hukkunud õpetajal omad lähedased, kaasõpilased ja koolipersonal, keda see kahtlemata võib riivata ja inimlikult võttes on ka neist aru saada. Seega on ilmselgelt parem jõuda kokkuleppele ja olla kaastundlikum," ütles ta.

Madisoni kinnitusel vahetatakse plakat homme hommikul teise EKRE poliitreklaami vastu välja. "Nii pea, kui uus plakat trükist tuleb, läheb see asemele. Tuleb teise loosungiga reklaam," rääkis ta.

"Ma vabandan siiralt koolipere ja tapetud õpetaja lähedaste ees. Meie sõnumi mõte on kahtlemata midagi muud kui üleskutse inimese pihta tuld anda, aga annan endale aru, et Paalalinna gümnaasiumi ees mõjub „Anname tuld!“ kahtlemata sobimatult," kinnitab Madison