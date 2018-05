Jaak Madison: siseministeerium ei taha põhilise probleemiga ehk patrullpolitseinike madalate palkadega tegeleda ja tõstab vaid teatud isikute sissetulekuid

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) riigikogu fraktsiooni liige Jaak Madison aga leiab, et töötajate ebavõrdne palgatõus suurendab veel enam kiilu tippjuhtide ja alamastme teenistujate vahel. "Tõsiasi, et juhtide palkasid tõsteti kaks korda rohkem kui näiteks patrullpolitseinike, peegeldab hästi seda, et tegelikult ei keskenduta põhilise probleemi lahendamisele, vaid palgatõusule lähtuvalt isikutest, kes võib-olla ei olegi kõige kehvemas olukorras," ütles Madison.

Madison, kes ka ise sageli abipolitseinikuna patrullimas käib ütles, et soovist mitte sattuda huvide konflikti, olles riigiametnik ja abipolitseinik ühes isikus, ei soovi ta patrullpolitseinike nimel sõna võtta ega nende arvamust suurmeeste palgatõusudest avaldada. "Võin öelda vaid, et inimene, kellel peab olema suur stressitaluvus, väga hea füüsiline vorm ja ka kompetents juriidikas eeldab, et tema sissetulek võimaldab ilusti ja muretsemata ära elada," nentis Madison.

Loe veel

Riigikogu liige arvab, et sisejulgeolekuga tegelevate töötajate palgad võiksid olla sarnaselt õpetajate palkadega seotud Eesti keskmise sissetulekuga. "Siis oleks palgatõus iga-aastaselt garanteeritud, seda lähtuvalt majandusarengust ja keskmise sissetuleku kasvust. Seni aga on leitud naeruväärseid vabandusi, et seda mitte teha," ütles Madison Delfile.