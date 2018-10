Jaak Madison sai viimasel hetkel tundmatult annetajalt Krimmi jaoks raha kokku, aga poolsaare külastamine on lahtine

"Ma tahaks minna, väga tahaks. Kuid põhiline ülesanne on hetkel see toetussumma organiseerida Krimmi eestlastele, et heade ilmade korral saaksid nad töödega veel sel aastal alustada. Kas see raha saab kohale toimetatud isiklikult kohale minnes või teisi variante kasutades - ma ei tea hetkel," kirjutas Madison sotsiaalmeedias.

"Kindlasti lähen ma novembris Ukrainasse, et külastada oma sugulast. Ühes sellega võtan ma ka plaani taotleda Ukraina poolelt luba Krimmi külastuseks. Kui antakse, siis on hästi. Kui ei anta, siis näitab see ühelt poolt Ukraina suhtumist, kuid leian siis ka teise viisi olukorra lahendamiseks," lisas Madison.

2014. aastal okupeeris Venemaa Krimmi. Ukraina ei tunnusta seda ja eeldab, et Krimmi külastada soovivad inimesed võtaksid Ukraina riigilt selle jaoks loa. Välisministeerium soovitab inimestel Krimmi mitte sõita. "Isikud, kes rikuvad Ukraina okupeeritud aladele sisenemise ja sealt väljumise korda, võetakse vastutusele vastavalt Ukraina seadustele," hoiatab välisministeerium.

Krimmis elavate eestlaste külastamise plaanist rääkis Madison juba kevadel. Ta hakkas koguma Eesti Tare remondiks raha, aga vajalikud summad kogunesid visalt.

"Eile päeval olime veel väga kaugel eesmärgist saada Hooandja vahendusel toetuseks 3000€ ja olin üpris kindel, et projekt ebaõnnestub ning piirdume selle üle 1100 euroga, mis annetatud otse minu tehtud arvelduskontole," kirjutas Madison sotsiaalmeedias.