Jaak Madison: peaminister peaks Mihhail Korbi ametist tagasi kutsuma

Peaminister Jüri Ratas peaks Eesti julgeolekupoliitika aluseid õõnestava riigihalduse ministri Mihhail Korbi ametist tagasi kutsuma, leiab ekrelasest riigikogulane Jaak Madison.

"Keskerakonna julgeolekupoliitilised seisukohad on nende venemeelse

poliitika tõttu olnud küsimärgiks varemgi. Nüüd ütles Minister Korb

selgelt välja, et tema on NATO liikmesuse vastu. Kui Eesti

julgeolekupoliitika ühe nurgakivi suhtes avaldab kahtlust valitsuse

liige, siis on see märk sellest, et Eesti tulevik on löögi all," ütles

Madison.

"Peaminister Ratas on varem väitnud, et Eesti positsioon NATO

liikmelisuse osas pole muutunud. Homme peaks Ratas Brüsselis kohtuma

Donald Trumpiga. Huvitav, mis juttu ta temale räägib. Ei maksa arvata,

et meie NATO liitlastel jääb Korbi seisukoht tähele panemata."

Madison leiab, et oma tõsiseltvõetavuse säilitamiseks peaks peaminister

Ratas minister Korbi ametist tagasi kutsuma. "Ühtlasi peaksid Korbi

väljaütlemise suhtes seisukoha võtma ka sotsid ja eriti uue esimehe

saanud IRL. Kas nad ikka on nõus olema kaasvastutajad venemeelses

valitsuses?"