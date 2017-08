Jaak Madison Ossinovskile: ainult "uuseestlane" saab olla nii kehva mõtlemisvõimega

Eile Eesti Päevalehes ilmunud intervjuus suunas Jevgeni Ossinovski võrdlemisi suure osa oma tähelepanust EKRE siunamisele. Küll võrdles tervise- ja tööminister rahvuslasi neonatsidega, küll aga otsis nende erakonna valimisloosungile "Anname tuld!" semiootilistes keerdkäikudes ässitavaid tõlgendusi. Sotside esimehe sõnavõtt ei jätnud muidugi EKRE ladvikut külmaks ning tingis erakonna nimekate liikmete kiired vastureaktsioonid. Avaldame allpool Jaak Madisoni poolt Facebook'i postitatud vastuse.

"Tänases (eilses - toim) Päevalehe intervjuus suudab Ossinovski taas näidata oma uskumatut mõttelendu. Ei teagi, kas meelega või oma rumalusest. Kuna sotsiaal- ja tervishoiuministrile, kelleks ta kahjuks on, ei meeldi meie loosung "Anname tuld!", siis võtab ta endale õiguse nimetada üht parlamendierakonda ohuks Eestile ja demokraatiale.

Kes oled Sina, Jevgeni, tulema rääkima ohtudest Eestile? Sina, ilma juurteta uuseestlane, nimetad kõiki konservatiivide toetajaid ohuks Eestile ja demokraatiale? Muud moodi on mul raske Sind nimetada, sest ainult "uuseestlane" saab olla nii kehva mõtlemisvõimega, kui ei suuda loosungis "Anname tuld!" näha sõnumit, et tuld antakse valelikule poliitikale, korruptsioonile ning tuli tähendab valgust ja lootust. Kui mõtted kipuvad minema vaid millegi või kellegi põlema panemisele, siis see pole meie mure. See on Sinu isiklik mure ja võib olla päris tõsine, lausa meditsiiniline.

Jevgeni, Sina tuled rääkima ohust demokraatiale? Tuletame meelde, et alles kolm aastat tagasi suruti parlamendis läbi kooseluseadus, minnes vastuollu igasuguse demokraatiaga. Kas te lubasite 2011. aasta valimistel, et teete seda nelja aasta jooksul? Ei, te vaikisite sellest ja kartsite. Kartsite, sest teie jälke tegusid sallib vaid marginaalne grupike, kes on tõeline oht Eestile. Eestile kui suveräänsele rahvusriigile.

Nüüd aga panete partideks kohalikel valimistel kõik oma ministrid. Loodate, et sellega lendate kõrgemale? Proovige pealegi. Kuid just see ongi häbiplekk demokraatiale, kui loote valijatele illusiooni, kuid siis saadate nad pikalt, sest Sina ju ei loobu ministri kohast volikokku minemise nimel, Jevgeni?"

