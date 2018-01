Jaak Madison NO99 valimisest vabariigi aastapäeva etenduse lavastajaks: nii „armas”, aga eelistan tõrvikurongkäiku

Täna kinnitas presidendi kantselei, et Tartus Eesti Rahva Muuseumis (ERM) Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud vastuvõtul toimuva etenduse lavastab teatri NO99 trupp. EKRE seisukohad selles osas on ootuspäraselt jäigad ja ärritunud.

„Nii armas, et NO99 teeb kunstilise programmi presidendi vastuvõtul 24. veebruaril. Etendagu oma viimast etendust "Hüsteeria", kus 2h psühhopaatiline naer koos palja tagumiku ja dildoga suus. Põhiline sisu seal etenduses. Paraku ma ei näe seda, eelistan tõrvikurongkäiku,” teatas riigikogu EKRE fraktsiooni liige Jaak Madison täna õhtul mürgiselt sotsiaalmeedias.

Madison postituse all nentis Tartu linnavolikogu liige, EKRE Tartu piirkonna juht Indrek Särg, et NO99 teeb järele Saksa 20-ndate aastate teatrit. „Sealt ka kehalisus ja eksperimentaalsus, aga ka dekadents. Eks nad aimavad, et pärast 20-ndaid tuleb ka järgmine aastakümme,” leidis Särg, viidates Natsi-Saksamaale.

EKREl on NO99 vastu ammused tugevad tunded, mis enamasti ei ole positiivsed. Näiteks tegi EKRE sügisel tänavuse riigieelarve lugemisel ettepaneku NO99-lt riigi toetus ära võtta. "Antud eelarverealt toetatakse ka Teater NO99 SA, mis tegeleb kultuuritootmise asemel vasakradikaalse propagandaga, mille vajalikkus ja esteetiline tase Eesti maksumaksjale on raskesti põhjendatav," selgitas EKRE teatrilt raha äravõtmise põhjust. EKRE ettepanek toetust ei leidnud.

Delfi kirjutas sügisel, et NO99-l ja EKRE-l läksid suusad risti, kui NO99 dramaturg Eero Epner kritiseeris teravalt erakonda. Sellele järgnevalt teatas EKRE-le lähedase SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimees Varro Vooglaid, et kui EKRE saab võimule, võetakse NO99-lt raha ära.