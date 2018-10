Jaak Madison NO99 sulgemisest: EKRE peab seda töövõiduks! Survestasime neid psühholoogiliselt

Saan aru, et töövõit iseenesest - ei pidanud partei midagi tegema?

Jah. Meiepoolne tähelepanu juhtimine asjaolule, et no99 saab teenimatult sadu tuhandeid eurosid maksumaksja rahast, on toonud tähelepanusse nende tegevuse, programmi ja etenduste sisu. Nende populaarsuse, teisisõnu antipopulaarsuse. Arvan, et see on neid psühholoogiliselt survestanud ja pannud põhjendama avalikusele, et miks ei suuda teater iseennast ära majandada, kui nende saalid on enamjaolt tühjad viimase paari aasta jooksul. Võime seda lugeda töövõiduks, kuna jälle on hoitud kokku märkimisväärne summa.

Kas see juhtus EKRE-st sõltumatult?

Pigem omavaheliselt seoses. Otseselt me mingit eelnõu sisse ei andnud, et selle tulemusena pannakse teater kinni. Kindlasti mitte. Eesmärk pole ju kunagi olnud, ja me pole kunagi öelnud, et no99 sulgeks uksed. Igal kultuuriasutusel on õigus oma kunsti viljeleda, kui nad seda peavad vajalikuks. Iseasi, kes seda doteerib ja kes selle kinni maksab. See teater konkreetselt ei rikasta Eesti teatrikultuuri, ei loo väärtust, siis selle teatri ülalpidamine maksumaksja raha eest on põhjendamatu.

Kas on kahju, et Eestis teater - ei pea isegi no99 võtma aluseks - ei tule toime omadega? Näiteks, kui Draamateatriga juhtuks sama asi?

Loomulikult. Aga inimestel, kes teatrit külastavad, on välja kujunenud oma eelistused. Mulle meeldib Ugala teater näiteks. Alati, kui seal olen käinud, on saal rahvast täis. Inimesed tulevad bussidega teistest Eesti otsadest Viljandisse, et tulla Ugala etendustele. Seal teater selgelt majandab end ära ja pole mingeid probleeme. Teatritükid ja lavastused, millega nad välja tulevad, kõnetavad inimesi.

Sellist showd nagu Ühtne Eesti Suurkogu vast keegi enam ei tee.