Jaak Madison: lõimumisprobleem on Reformierakonna ja Keskerakonna tegemata töö tulemus

EKRE aseesimehe, riigikogu liikme Jaak Madisoni meelest on lõimumisprobleemide taga eelnevate valitsuste eesotsas olnud Reformierakonna ja Keskerakonna tegemata töö. Probleemide lahendamiseks tuleb tema sõnul kehtestada üldine riigikeelne üldharidus.

Madisoni sõnul on kaks suurimat liberaalset parteid ehk Reformierakond ja Keskerakond üle 20 aasta kasutanud vene küsimust vaid valimiste teemana ning tahtlikult pole tehtud ära koolireformi, millega õppekeel oleks eesti keel.

"Sellega on hoitud ülal konflikti, mida on need erakonnad kasutanud enne igat valimist oma huvides", ütles Madison.

Madisoni rõhutab, et lapsed integreeruvad ja sulanduvad kõige paremini ühiskonda, kui nad on keelekeskkonnas võimalikult noorelt ehk juba lasteaiast, ning ka järgnev kooliõpe peab olema eesti keelne.

"Paraku on meil tahtlikult jäetud see samm astumata, sest see on küüniliselt olnud kasulik teatud poliitilistele jõududele. Sellega me oleme paraku kaotanud terve inimpõlve, kus kannatajateks on olnud need samad lapsed, kes on kasvanud üles paralleelühiskonnas," kommenteeris Madison.