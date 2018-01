Jaak Madison läheb Viini Austria Vabaduspartei korraldatavale vastuolulisele akadeemikute ballile

Riigikogu liige Jaak Madison läheb homme Austriasse, kus osaleb Vabaduspartei korraldataval akadeemikute ballil.

Austria Vabaduspartei (FPÖ) on Euroopa Liidu ja immigratsiooni suhtes kriitiline partei, mida paljud nimetavad paremäärmuslikuks, aga mis sai eelmisel aastal valimistel hea tulemuse ja on nüüd Austria valitsuses.

Madison rääkis, et isiklike tutvuste tõttu on teda akadeemikute ballile mitu aastat kutsutud ja ta on ka käinud. "Nüüd on Vabaduspartei ka valitsuserakond, Euroopa kontekstis on kasulik hoida häid suhteid erakondadega, kes on Euroopa Liidu küsimustes maailmavaatelt väga lähedased ja kes on valitsuses tugevas positsioonis," ütles Madison.

Akadeemikute balliks nimetatakse seda seetõttu, et algselt oli see korporatsioonide üritus ning siiani osaleb seal palju korporante. Üritusel käib aga ka palju poliitika ning eriti Vabadusparteiga seotud inimesi.

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) aseesimees Madison on täna seoses Euroopa Liidu asjadega Brüsselis. Täna õhtul tuleb ta tagasi, et homme hommikul juhtida ELAK-i istungit ning seejärel lendab ta Viini, et osaleda ballil. Tagasi Eestisse jõuab ta pühapäeval.

Viini akadeemikute balli vastu toimuvad viimastel aastatel suured meeleavaldused, sest seda peetakse paremäärmuslaste kogunemiseks.