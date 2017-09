Jaak Madison kritiseerib Reformierakonna reklaami: Reformierakond koos Keskerakonnaga tegelebki ühiskonna tahtliku rahvusliku lõhestamisega

EKRE riigikogu saadik Jaak Madison kritiseeris Reformierakonna reklaami, mis rõhutas, et Reformierakond on eestlaste ja Keskerakond muulaste lemmik.

"Loomulikult on Reformierakonna kampaania ülimalt nõme, kuna üritatakse võtta endale ainuõige eestlaste partei staatus ja alavääristada venekeelset valijat. Tegelikult on fakt, et Reformierakond ja Keskerakond on aastaid mänginud küünilist vastandumist eesti-vene teljel ilma tõelise soovita integreerida venekeelseid päriselt Eesti ühiskonda," kritiseeris Madison.

"Nii, nagu on vastik, kuidas Keskerakond oma venekeelses videoklipis hirmutas oma valijaid teiste parteidega, on ka Reformierakonna lähenemine samast klassist. Konservatiivide arusaam on alati olnud, et Eestis kehtivad seadused, riigikeel ja õigused on samad kõigile, hoolimata kodusest keelest ja seetõttu on valijaskonna selline lahterdamine taunimisväärne," lisas Madison.

Sama Reformierakonna reklaam tekitas Pärnu linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Andrei Korobeinikus küsimuse, kas ta peaks valimistel Keskerakonna poolt hääletama.