Jaak Madison kiidab otsust Euroakadeemias erialasid sulgeda: see kool ei paku kvaliteetset õpet

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps otsustas oma käskkirjaga keelata Euroakadeemial tudengite vastuvõtu rahvusvaheliste suhete erialale rakenduskõrgharidusõppes ning majandus- ja ärijuhtimise magistriõppekavale. Euroakadeemias põgusalt rahvusvahelisi suhteid õppinud riigikogu liige Jaak Madison (EKRE) kiitis Repsi otsust.

Madison rääkis, et tema õppetee Euroakadeemias jäi lühikeseks, sest ülikooli õppetöö kvaliteet oli tema arust liiga vilets. "Kui ülikool midagi ei paku, siis ei näe ma mõtet panustada, kui midagi selle eest ei saa," rääkis Madison.

Õppekavade kinnipanemist pidas ta õigeks mõtteks. "See ülikool on ilmselgelt üks migrantide maaletoomise allikas," rääkis Madison. Kuna Euroakadeemia elatub õppemaksudest, peab see iga hinna eest endale tudengeid leidma. Pooled tudengid on Madisoni sõnul aafriklased, teine pool kohalikud venekeelsed inimesed, eestlasi on napilt.

Ta meenutas kevadist Ekspressi lugu sellest, kuidas Eesti konsul Egiptuses tegi Euroakadeemia tudengiks soovivatele aafriklastele teadmiste kontrolli ja selgus, et paljud neist ei teadnud II maailmasõja toimumisaega või näiteks Egiptuse presidendi nime.

Mis Madisoni ennast puudutab, siis on ta tasapisi Tallinna Ülikoolis eksternina aineid võtnud ja loodab 2019. aastal siiski bakalaureusekraadi omandada.