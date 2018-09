Jaak Madison: Danske panga rahapesuskandaalil on Reformierakonna ja Jürgen Ligi näpujäljed

Madison osutab, et Ligi oli rahandusminister ja finantsinspektsiooni

nõukogu esimees kui rahapesu algas ja hoo sisse sai.

„Ligi senine suhtumine, et tema oli puu otsas, kui pauk käis, ei ole

tõsiseltvõetav. Suurima osa sellest perioodist, kui vähemalt 200

miljardi dollari pesemine käis, oli rahandusministriks Jürgen Ligi,

täpsemalt 4. juuni 2009 – 3. november 2014. Uurimine peaks välja

selgitama, kas Ligi puhul oli tegemist kuritegeliku hoolimatuse või

millegi enamaga,“ ütles Madison.

„Tekib küsimus, kuidas nii suur kuritegu sai toimuda nii pika aja

jooksul, ilma et ükski vastutav instants oleks rahapesu märganud.

Tuletame meelde, et peale finantsinspektsiooni tegutseb Eestis rahapesu

büroo, prokuratuur ja Eesti Pank. Üha loogilisemana tundub väide, et

kõik need uurimisorganid olid kurdid ja pimedad, sest selline oli

poliitiline otsus.“

Madisoni sõnul ei tohi finantsjärelevalve eest vastutanud isikud pääseda

vastutuseta.

„Rahapesuskandaalil on peal Reformierakonna ja Jürgen Ligi näpujäljed.

Ligi tegevus või tegevusetus on kaasa aidanud sellele, et Eesti on nüüd

maailma uudistes kui postsovietlik korrumpeerunud Ida-Euroopa riik, kus

pestakse terroristide ja paariariikide raha külma kõhu ja ilma

ohutundeta.“