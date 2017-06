Jaak Madison: asendusemaduse seadustamine Eestis tooks inimkaubanduse

Surrogaatemaduse ehk asedusemaduse pooldajatel võivad olla head kavatsused, kuid sisuliselt on tegemist inimkaubandusega, leidis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees Jaak Madison.

Madison märkis, et asendusemadus on keelustatud enamikus lääneriikides. "Levinud on see näiteks kõrge korruptsioonitasemega riikides nagu Ukraina, Venemaa ja India."

"Ukrainas teenib asendusemadusteenust pakkuv kliinik iga lapse kohta keskmiselt 20 000 dollarit ning surrogaatema umbes 10 000 dollarit. Suur osa antud kliinikute klientidest on samasoolised paarid. Samuti näitavad uuringud, et surrogaatemadus põhjustab asendusemadele pöördumatuid

psüühilisi kahjustusi," põhjendas Madison oma seisukoha tagamaid.

Ühtlasi sõnas ta, et surrogatluse on hukka mõistnud Euroopa Parlament, sest see õõnestab naise inimväärikust, kuivõrd tema keha koheldakse kaubana.

Möödunud aastal oli Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee sotsiaalkomisjoni menetluses raport, mis oleks soovitanud riikidel reguleerida asendusemandust, kuid see hääletati menetlusest välja. "Ka mina hääletasin raporti vastu, sest vastuargumendid on kaalukamad."

Kahtlemata tuleb Madisoni sõnul pidada arutelusid rahvastiku juurdekasvu soodustavate meetmete üle, aga inimkaubanduse seadustamist ei tohi lubada.

Asendusemaduse seadustamise küsimusi arutati eile avalikul istungil riigikogu probleemkomisjoni ettepanekul rahvastikukriisi lahendamiseks.