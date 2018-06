Jaak Madison: Andrus Vaarik solvab kümneid tuhandeid inimesi ja tegeleb ühiskonna lõhestamisega

Äsja sotsidega liitunud Andrus Vaarik kritiseeris tänases EPL-is ilmunud intervjuus ka EKRE-t. Jaak Madison soovitab Vaarikul jääda pigem oma eriala juurde, mitte poliitikasse trügida.

"Kui konservatiivide jaoks on kõige püham koht surnuaed, siis sotside jaoks lasteaed," sõnas Vaarik Päevalehele. "Kui sotside loosung on, et kedagi ei jäeta maha, siis konvervatiivide puhul võib öelda: jääge koos meiega maha."

Madison ütles Delfile, et Vaariku väljaütlemised on kahjuks väga solvavad kümnetele tuhandetele inimestele. "Samas on see tüüpiline paraku sotsidele, kes teisiti ei suuda end nähtavaks teha. Konservatiivid on need, kes vähestena on rõhutanud demograafilise kriisi ohtlikkust ja vajadust toetada noori perekondi. Sotsid aga on tegelenud ühiskonna lõhestamisega ja sellega paistab kahjuks ka Vaarik tegelevat," arutles ta.

"Minu arvates võiks iga näitleja oma etenduse juurde jääda ja mitte tegeleda küsimustega, kus kompetentsist vajaka jääb. Samuti oleme näitlejate ja teletähtede tegevust juba korduvalt näinud - Maire Aunaste ja Mihkel Raud on nendeks head näited, kus isikud võiks jääda oma erialade juurde."

Vaarik teatas sotsidega liitumisest teisipäeval. Ta kinnitas, et kandideerib ka riigikogu valimistel.