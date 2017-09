Jaak Juske: Sultsile tuleb vandalismi eest määrata täie rangusega trahv

Ajaloolase ja linnavolikogu liikme Jaak Juske arvates ei ole Linnahalli omavoliline ülevärvimine midagi muud kui vandalism kaitsealuse hoone kallal.

"Mõistus tõrgub uskumast, et see toimus riigikogu liikme initsiatiivil," leiab Juske.

"Tänavakunst on väga tore asi, aga selleks on omad kohad. Asjaolu, et linnahall on tühi nõukogudeaegne hoone, ei muuda asja. Kas järgmisena laseb Sults värvida üle rahvusraamatukogu ja Toompea lossi?" küsis Juske. "Eriti kahetsusväärne on asjaolu, et vandalismi ei laskunud peatada Sultsi erakonnakaaslasest linnapea Taavi Aas".

Juske hinnangul tuleb asjaomastel ametkondadel määrata Sultsile täie rangusega trahv kaitsealuse hoone rikkumise eest ja nõuda esialgse olukorra taastamist.

Eile tehti riigikogulase Märt Sultsi eestvedamisel linnahalli fassaadile suur seinamaaling.