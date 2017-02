Jaak Allik: riik peab hallide passide vähendamiseks tegema lisa pingutusi

Sotsiaaldemokraat Jaak Allik ütles ajalehele MK-Estonia, et Eesti riik peab halli passi omanike vähendamiseks võtma kasutusele lisameetmeid. Nn motivatsioonipaketi ühe osana tõi Allik välja tasuta eesti keele kursused.

Keskerakondlasest peaministri Jüri Ratase sõnavõtt halli passi omanike arvu vähendamise teemadel on taaselustanud terava arutelu. Kas senine kodakondsuspoliitika on ebaõnnestunud ning kas 82 000 halli passi omanikku on Eestis probleem või mitte, uuris ajaleht MK-Estonia sotsiaaldemokraadilt Jaak Allikult.

Sotsiaaldemokraadi sõnul ei ole normaalne olukord, kus enam kui 80 000 Eestis elavat isikut ei oma kodaniku õigusi. "Meie seisukoht on olnud, et Eesti kodanikke peab olema rohkem, aga halli passi omanike arvu suurenemine tuleb peatada," sõnas Allik, tuues välja, et alates 2016. aastast antakse automaatselt Eesti kodakondsus kõigile alla 15-aastastele halli passi omanike lastele. Tänu sellele sai Eesti eelmisel aastal juurde üle 1000 kodaniku. Eesti keele kirjaliku eksami asendamine suulise vestlusega on lihtsustanud kodanikuks saamise protseduuri vanematele inimestele.

Alliku sõnul peaks riik tegema lisa samme, et vähendada halli passi omanike arvu. Näiteks peaks uus valitsus looma täiendavaid võimalusi, mis motiveeriks Eesti kodakondsust saama. Üheks näiteks on tasuta eesti keele kursused.

Alliku sõnul võib nii suur hulk halli passi omanikeks saada pingeallikaks ning tekitada arusaamatust. "Rahvusvahelised organisatsioonid ja meie liitlased ei saa aru, miks see teema on lõputult päevakorras," sõnas ta.