Jaak Aaviksoo: lapsed võiks kooli minna 1. augustist

Endise haridusministri Jaak Aaviksoo arvates võiksid lapsed kooliteed alustada juba 1. augustil.

Endine haridusminister Jaak Aaviksoo ütles ERR-i saates "Otse uudistemajast" saatejuht Ainar Ruussaarele, et kooliaasta võiks alata 1. augustil. Aaviksoo sõnul on meie ühiskond olulisel määral muutunud ja need põhjused, miks kunagi koolielu niimoodi korraldati, on muutunud.

"Ma arvan, et see saab niimoodi sündima. Eesti kooliaasta on üks lühemaid. Ma ei arva, et seda mahtu peaks suurendama, aga see ühe pika vaheaja lühendamine on kindlasti mõistlik," sõnas Aaviksoo.

Kardinaalseid muudatusi Aaviksoo praeguses haridussüsteemis ei teeks. "Ma kindlasti hoiaks kinni sellest, mis Eestis on saavutatud, sest me tegelikult oleme üsna hea haridusega riik. Aga ma nõustun nendega, kes ütlevad, et me peaksime pöörama rohkem riigipoolset tähelepanu koolieelsete aastatele," ütles Aaviksoo.

Kuigi Aaviksoo sõnul õppetöö korraldus kõige efektiivsem ei ole, siis ta nedib, et õpetajatest puudust pole.